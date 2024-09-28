مقرب من حزب الله: المنطقة متجهة إلى حرب هائلة

– دولي

أكد مقرب من حزب أن المنطقة متجهة "نحو حرب هائلة"، بعد "تجاوز إسرائيل الخطوط الحمراء كافة"، بحسب تعبيره.

وقال المصدر، في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، التي لم تحدد هويته، إن الضربات الإسرائيلية على الضاحية لبيروت الجمعة مثلت نقطة تحول في الحرب.

ويتفق حديث المصدر مع تحليلات مراقبين بأن الخطوط الحمراء كافة سقطت في الصراع بين وإسرائيل، عقب هجمات الضاحية يوم أمس الجمعة.

ووسط تحذيرات دولية من تبعات التصعيد في المنطقة، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن "العواقب ستكون مدمرة إذا دخلت إسرائيل في حرب شاملة مع حزب الله".

وأضاف أن الخسائر البشرية "ستكون مساوية أو أكبر" من عدد الضحايا في غزة، مؤكدا أن "الحرب الشاملة بين وحزب وإسرائيل ستكون كارثية".

كما أعرب مسؤول السياسة في الأوروبي عن أسفه "لعدم وجود أي قوة"، بما في ذلك الولايات المتحدة، قادرة على "وقف" رئيس الوزراء الإسرائيلي في النزاع بغزة ولبنان، معتبرا أن المنطقة ذاهبة إلى "حرب طويلة".