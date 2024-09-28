السلطات اللبنانية تحذر طائرة إيرانية من دخول البلاد

نيوز – دولي

وجّه وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حمية، بيروت بالطلب من طائرة إيرانية متجهة إلى المطار عدم دخول الأجواء اللبنانية، والهبوط في بعد تهديدات إسرائيلية.

وقالت العامة والنقل اللبنانية في بيانها: إن "هذا الطلب جاء بعد دخول الجيش الإسرائيلي على موجة برج مراقبة بيروت وتحذيره من هبوط طائرة إيرانية مدنية كانت متجهة إلى المطار كما هدد باستعمال القوة".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادرها أن "طائرة إيرانية كانت متجهة نحو بيروت تعود أدراجها".

ووفق وسائل الإعلام العبرية، اخترق الجيش الإسرائيلي شبكات الاتصالات في بيروت وهدد باللجوء للقوة في حال هبوط طائرة إيرانية كنت متجهة للمطار.

وحذر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من أنه لن يسمح للطائرات التي تحمل أسلحة بالهبوط في بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هاغاري: "تجري الآن طائرات تابعة للقوات دوريات فوق منطقة بيروت"، مشيرا إلى أن "الدولة اللبنانية على عكس السورية، تصرفت بمسؤولية على مر السنين ولم تسمح بنقل الأسلحة عبر المطارات المدنية".

وأضاف: "نعلمكم مسبقا بأننا لن نسمح للطائرات العدائية المسلحة بالهبوط في المطار المدني وللتوضيح: هذا للاستخدام المدني ويجب أن يبقى كذلك".