السيد الخامنئي يصدر بياناً بشأن احداث لبنان.. هل تطرق لمصير "نصر الله"؟

– دوليات



قال المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي، السبت 28/ أيلول/سبتمبر 2024، ان الكيان الصهيوني أصغر من أن يوجه ضربة مهمة لبنية حزب القوية، فيما بين ان مصير المنطقة تحدده قوى المقاومة وعلى رأسها حزب . أكد انه واجب على جميع المسلمين أن يقفوا بجانب اللبناني وحزب لمواجهة الكيان الصهيوني الظالم.







بسم الرّحمن الرّحيم

إنّ ارتكاب المجازر بحقّ العُزّل في كشف للجميع، من جهة، الطبيعة الوحشيّة للكلب الصهيونيّ المسعور، وأثبت، من جهة أخرى، قصر نظر قادة الكيان الصهيوني الغاصب وسياستهم البلهاء. لم تستلهم عصابة الإرهاب التي تحكم الكيان الصهيوني الدروس والعِبر من حربها الإجراميّة على مرّ عامٍ في غزّة، ولم يستطيعوا أن يفهموا أنّ الإبادة الجماعيّة للنساء والأطفال والمدنيّين لا يمكنها التأثير في البنية الصلبة لمنظومة المقاومة، ولن تؤدّي إلى انهيارها. وجاء نصّ البيان :بسم الرّحمن الرّحيمإنّ ارتكاب المجازر بحقّ العُزّل في كشف للجميع، من جهة، الطبيعة الوحشيّة للكلب الصهيونيّ المسعور، وأثبت، من جهة أخرى، قصر نظر قادة الكيان الصهيوني الغاصب وسياستهم البلهاء. لم تستلهم عصابة الإرهاب التي تحكم الكيان الصهيوني الدروس والعِبر من حربها الإجراميّة على مرّ عامٍ في غزّة، ولم يستطيعوا أن يفهموا أنّ الإبادة الجماعيّة للنساء والأطفال والمدنيّين لا يمكنها التأثير في البنية الصلبة لمنظومة المقاومة، ولن تؤدّي إلى انهيارها.

وها هم الآن يختبرون السياسة الحمقاء ذاتها في . فليعلم المجرمون الصهاينة أنّهم أحقر بكثير من أن يُلحقوا ضررًا يُعتَدُّ به بالبنية الصّلبة لحزب في . إنّ قوى المقاومة كلّها في المنطقة تقف إلى جانب حزب وتسانده، وسوف تقرّر قوى المقاومة مصير هذه المنطقة، وعلى رأسها حزب الشامخ. لم ينسَ شعب أنّ جنود الكيان الغاصب كانوا ذات يوم يدوسون المناطق بأقدامهم حتى بيروت، وكان حزب من قطع أقدامهم، وجعل عزيزًا وشامخًا. واليوم أيضًا، سوف يجعل لبنانُ العدوَّ المعتديَ والخبيثَ والشقيَّ يندم، بحول وقوّته. إنّه لواجبٌ على جميع المسلمين الوقوف إلى جانب شعب وحزب الشامخ بإمكاناتهم كلّها، وأن ينصروهم في مجابَهَتم الكيانَ الغاصبَ والظالمَ والخبيث.

والسّلام على عباد الصّالحين.



وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولَين، لم تسمهما، أنه تم نقل المرشد الإيراني السيد علي خامنئي إلى مكان آمن داخل مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة.



وأضاف المسؤولان، وهما من منطقة الشرق الأوسط، أن إيران على اتصال مستمر مع حزب وجماعات أخرى متحالفة معها لتحديد الخطوة التالية.



وتأتي هذه التدابير بعدما أعلنت "إسرائيل" رسميا اغتيال العام لحزب السيد حسن في الغارات التي استهدفت مساء أمس الجمعة مقر للحزب في الضاحية للعاصمة اللبنانية بيروت.