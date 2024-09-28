سرقة بيانات مهمة من السفارة الأردنية في فرنسا

نيوز – دولي

تعرضت في لعملية سرقة، تم فيها الاستيلاء على جهاز كومبيوتر يحوي بيانات حساسة، وبعض المحتويات الفاخرة، بالإضافة إلى مبلغ من النقود.

وذكرت وزارة الأردنية في بيان، أنها تتابع حادثة السرقة التي تعرض لها مبنى السفارة في باريس، ليلة الخميس.

وأضافت أن مبنى السفارة في باريس تعرض لسرقة مقتنياتٍ مادية فقط تعود للسفارة.

كما أكدت أن التنسيق جارٍ مع السلطات الفرنسية للوقوف على مجريات الحادثة، وضمان القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد أفادت أمس الجمعة، نقلا عن في الشرطة، بتعرض في لعملية سرقة ليل الأربعاء-الخميس.

وأوضح المصدر الشرطي أن عناصر أمن السفارة لاحظوا علامات اقتحام الخميس، وأبلغوا السلطات بذلك.

وأضاف أن الفرنسي أمر بفتح تحقيق في الواقعة.

كما كشف المصدر أنه "تمت سرقة جهاز حاسوب يحوي بيانات حساسة، وساعة تبلغ قيمتها 15 ألف يورو، ومبلغ 12700 يورو، وخزنتين تحتويان على مسدسات تاريخية مع ذخيرة، ومجموعة مفاتيح".