لبنان يعلن حصيلة الضحايا منذ بدء الصراع مع "إسرائيل"

وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الشهداء منذ بداية الأحداث الأخيرة التي بدأت في السادس عشر من ولغاية أمس بلغ 1030 شهيدا، بينهم 56 امرأة و87 طفلا، في حين بلغ عدد الجرحى 6352.واضافت أن حصيلة الغارة التي شنها الاحتلال على الضاحية لبيروت أمس بلغت 11 شهيدا و108 جرحى.