غوتيريش بشأن وضع لبنان: العنف يجب أن يتوقف

دعا العام للأمم أنطونيو غوتيريش، السبت، الى ايقاف العنف في .



وقال غوتيريش، إن " العنف في يجب أن يتوقف".

وأعرب العام للأمم عن قلقه بشكل بالغ إزاء التصعيد للأحداث في بيروت خلال 24 ساعة الماضية".

وكان حزب اللبناني أصدر بيانا، السبت، نعى فيه أمينه العام حسن نصر الله، بعد أن أعلن "الجيش الإسرائيلي"، "نجاح" عملية اغتياله أمس في بيروت الجنوبية.