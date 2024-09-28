لبنان يعلن الحداد الرسمي 3 أيام إثر استشهاد السيد نصر الله

وقال في بيان، انه "على إثر استشهاد الامين العام لحزب حسن نصر الله، انضم الى قافلة الشهداء سقطوا نتيجة العدوان الصهيوني والاثم على لبنان، نعلن الحداد الرسمي ايام (الاثنين والثلاثاء والاربعاء)، تنكس خلالها الاعلام على سائر الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات، وتعدل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون، بما يتناسب والحدث الاليم".واضاف ميقاتي: "ويكون يوم تشييع الشهيد الكبير يوم توقف عن العمل، في جميع الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة".