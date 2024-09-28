قصف عنيف يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

جدد الحربي "الإسرائيلي" غاراته العنيفة على الضاحية لبيروت، في أيام القصف المتواصل الذي بدأ باغتيال أمين حزب حسن وقادة آخرين.





وأفادت بأن غارات إسرائيلية استهدفت صناعية في منطقة الكوكودي بالضاحية لبيروت. ويتركز "القصف الإسرائيلي" الجديد، بحسب وسائل إعلام دولية، على منطقة برج البراجنة في الضاحية .وأفادت بأن غارات إسرائيلية استهدفت صناعية في منطقة الكوكودي بالضاحية لبيروت.

وكان حزب اللبناني أصدر بيانا، السبت، نعى فيه أمينه العام حسن نصر الله، بعد أن أعلن "الجيش الإسرائيلي"، السبت "نجاح" عملية اغتياله أمس في ضاحية بيروت .