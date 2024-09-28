الحوثيون يعلنون استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخ

أعلنت حركة أنصار (الحوثيون)، السبت، عن استهداف "بن غوريون" بصاروخ باليستي.

وقال المتحدث العسكري الحركة في له، إنه "تم استهداف المسمى إسرائيليا بن غوريون بصاروخ فلسطين 2 البالستي".

وأضاف "مستمرون في الرد على جرائم ولن نتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة ومشاركة في عن ولبنان".



وشدد المتحدث على أن "عملياتنا لن تتوقف إلا بعد وقف العدوان على ولبنان".