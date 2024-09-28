أول تعليق لنتنياهو بعد اغتيال السيد نصر الله

اعتبر الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن اغتيال حسن سيغير موازين القوى لسنوات في المنطقة.

وقال نتنياهو في له، "تصفية سيغير موازين القوى لسنوات في المنطقة ونحن الآن أمام نقطة تحول تاريخية".

وأضاف "أغلقنا الحساب مع الذي قتل ما لا يحصى من الإسرائيليين"، بحسب قوله.

وكان حزب اللبناني أصدر بيانا، السبت، نعى فيه أمينه العام حسن نصر الله، بعد أن أعلن "الجيش الإسرائيلي"، السبت "نجاح" عملية اغتياله أمس في بيروت الجنوبية.