سوريا.. دوي انفجارات في ريف حمص الغربي

دوت انفجارات، مساء السبت، بريف في سوريا.





وقال لحقوق الانسان في مقتضب، "دوي انفجارات في ريف قرب الحدود اللبنانية". وتشهد مدن عدة بين مدة وأخرى دوي انفجارات، تشير الأنباء الى تصدي الدفاعات السورية لقصف "إسرائيلي".