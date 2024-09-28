غارات جديدة على جنوب بيروت

استهدفت غارات جديدة، الأحد، مناطق عدة في .

وقال "الجيش الإسرائيلي"، إن طائراته "شنت غارات على الجنوبية". وأفادت وسال إعلام دولية، بأن "إحدى الغارات استهدفت منطقة الشويفات في محيط الضاحية".



وبالتزامن شن "الإسرائيلي"، غارات على صور بجنوب لبنان، وفقا لوسائل الإعلام.