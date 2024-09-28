واشنطن تتحدث عن "رد إيران": لا مؤشرات

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المسؤول الأمريكي لم تكشف هويته، إن "موقف واشنطن في الوقت الراهن هو الاستعداد لمجموعة من الأعمال الانتقامية المحتملة".وأضاف "لا مؤشرات حتى الآن على أن تستعد لرد فعل كبير ومستمر"، مشدد بالقول "من غير المعروف ما إذا كانت الردود الانتقامية ستأتي من حزب أو أو كليهما".وكان حزب اللبناني نعى، السبت، أمينه العام حسن نصر الله، بعد أن أعلن "الجيش الإسرائيلي"، "نجاح" عملية اغتياله أول أمس في بيروت الجنوبية.