ميقاتي: النزوح الحالي هو الأكبر بتاريخ لبنان.. ومستعدون للقرار 1701 بشروط

وقال في مؤتمر صحفي، تابعته السومرية، ان تقوم بكل ما يلزم ونستنفر كل امكانياتنا، مشيرا الى ان اولوياتنا هو وقف العدوان الصهيوني المستمر على .وأكد أنه "من المتوقع أن يصل عدد النازحين إلى مليون شخص"، واصفا النزوح بأنه "الاكبر في تاريخ لبنان".وأشار الى انه "سنطلب من الدول المانحة مساعدتنا في هذه الظروف الصعبة"، مشترطا "معرفة الجهة المانحة لتسهيل دخول المساعدات منها"، وهو إشارة ربما الى الخوف من عمليات اختراق او ادخال مساعدات مشبوهة.وابدى الاستعداد لتطبيق القرار 1701 بشرط توفير الظروف الملائمة له، من بينها إيقاف اطلاق النار في جميع الجبهات وحتى غزة.