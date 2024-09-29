كان برفقة نصر الله.. إيران تؤكد مقتل معاون العمليات في الحرس الثوري في لبنان

وجاء في نص بيان حرس الثورة الاسلامية ان" مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ رِجَالࣱ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَیۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّن قَضَیٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن یَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبۡدِیلࣰا(احزاب، ۲۳)،فقد التحق معاون العمليات في حرس الثورة الاسلامية في "عباس نيلفروشان" وهو أحد القادة المحاربين القدامى والجرحى في فترة الدفاع المقدس برفاقه الشهداء العظام الخالدين في الهجوم الصهيوني الارهابي الغاشم على بيروت الجنوبية".واضاف البيان ان "شهادة نيلفروشان جاءت ترجمة للإيمان والتضحيات والنضال في سبيل الدفاع والحفاظ على أمن الوطن وفي سبيل تحرير القدس الشريف."واشار بيان حرس الثورة الاسلامية الى ان "الشهيد المجاهد نيلفروشان قد ادى مهامه ومسؤولياته التي تسلمها في مسيرته النضالية والجهادية بكل فخر ونجاح واعتزاز".وتابع بأن "الشهيد نيلفروشان تولى مسؤوليات عديدة منها حرس الثورة الاسلامية في العمليات البرية، حرس الثورة الاسلامية في العمليات في هيئة الأركان العامة، عمادة كلية ومعهد أبحاث علوم الدفاع كما اشرف على تعليم وتدريب الموارد البشرية".واضاف البيان انه "وضمن ادانة حرس الثورة الاسلامية بشدة لجرائم الكيان الصهيوني المرتكبة بحق العزيز، يتقدم بأحر التهاني واسمى التعازي باستشهاد هذا الشهيد الغالي لقائد الثورة الاسلامية ولأسرته الكريمة ولرفاقه الشرفاء وابناء الايراني المقدر".