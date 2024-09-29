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كان برفقة نصر الله.. إيران تؤكد مقتل معاون العمليات في الحرس الثوري في لبنان
دوليات
2024-09-29 | 06:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,499 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
أكدت الحكومة الإيرانية،
اليوم
الأحد، مقتل معاون العمليات في حرس الثورة الاسلامية في
لبنان
العميد
"عباس نيلفروشان"، مؤكدة انه كان رفقة
الأمين
لحزب
الله
نصر
الله
لحظة مقتله.
وجاء في نص بيان حرس الثورة الاسلامية ان" مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ رِجَالࣱ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَیۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّن قَضَیٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن یَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبۡدِیلࣰا(احزاب، ۲۳)،فقد التحق معاون العمليات في حرس الثورة الاسلامية في
لبنان
العميد
"عباس نيلفروشان" وهو أحد القادة المحاربين القدامى والجرحى في فترة الدفاع المقدس برفاقه الشهداء العظام الخالدين في الهجوم الصهيوني الارهابي الغاشم على
ضاحية
بيروت الجنوبية".
واضاف البيان ان "شهادة
العميد
نيلفروشان جاءت ترجمة للإيمان والتضحيات والنضال في سبيل الدفاع والحفاظ على أمن الوطن وفي سبيل تحرير القدس الشريف."
واشار بيان حرس الثورة الاسلامية الى ان "الشهيد المجاهد
العميد
نيلفروشان قد ادى مهامه ومسؤولياته التي تسلمها في مسيرته النضالية والجهادية بكل فخر ونجاح واعتزاز".
وتابع بأن "الشهيد
العميد
نيلفروشان تولى مسؤوليات عديدة منها
مساعد
حرس الثورة الاسلامية في
شؤون
العمليات البرية،
مساعد
حرس الثورة الاسلامية في
شؤون
العمليات في هيئة الأركان العامة، عمادة كلية ومعهد أبحاث علوم الدفاع كما اشرف على تعليم وتدريب الموارد البشرية".
واضاف البيان انه "وضمن ادانة حرس الثورة الاسلامية بشدة لجرائم الكيان الصهيوني المرتكبة بحق
لبنان
العزيز، يتقدم بأحر التهاني واسمى التعازي باستشهاد هذا الشهيد الغالي لقائد الثورة الاسلامية ولأسرته الكريمة ولرفاقه الشرفاء وابناء
الشعب
الايراني المقدر".
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