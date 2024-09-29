رويترز: جثة نصر الله لا تظهر عليها آثار جروح وسبب الوفاة هو شدة الانفجار

نيوز – دوليات



أعلنت وكالة رويترز للأنباء، الاحد، انتشال جثة السيد حسن من موقع القصف في الضاحية لبيروت، فيما أشارت الى أن جثة لا تظهر عليها آثار جروح وسبب الوفاة هو شدة الانفجار.









ونقلت وكالة رويترز عن طبي وآخر أمني الأحد قولهما إن جثمان العام لحزب اللبناني حسن انتشل من موقع الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية لبيروت، وقالا "إنه سليم". ولم يذكر بيان حزب الذي أكد استشهاد أمس السبت كيف استشهد أو موعد جنازته، لكن المصدرين قالا إن جثمانه لم تكن به جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة صدمة من قوة الانفجار.



