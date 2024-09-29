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حزب الله يعلن استشهاد القيادي "علي كركي"
دوليات
2024-09-29 | 07:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
7,071 مشاهدة
السومرية نيوز
– دوليات
أعلن حزب
الله
اللبناني،
اليوم
الأحد، استشهاد القيادي "علي كركي" بالضربة
الجوية
رفقة الأمين العام للحزب السيد حسن
نصر
الله
في الضاحية
الجنوبية
لبيروت.
وقال الحزب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا.. بكل فخر واعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الى أهل المقاومة والشهداء، القائد الجهادي الكبير
الحاج علي
كركي (أبو الفضل)، الذي أستشهد مع كوكبة من إخوانه المجاهدين في الغارة الصهيونية الإجرامية على حارة حريك برفقة
حسين
عصرنا وأكبر شهدائنا وأعظم قادتنا الأمين العام لحزب
الله
السيد حسن نصر الله، ويا له من شرف عظيم، ويا لها من شهادة مباركة قل نظيرها".
وأضاف الحزب، "لقد تولى الحاج أبو الفضل قيادة مجاهدي المقاومة الإسلامية في الجنوب منذ الاجتياح الصهيوني عام 1982، وقاد وشارك في كافة المواجهات البطولية مع العدو الصهيوني وصولاً إلى دوره التاريخي في تحرير عام 2000، والنصر الإلهي في تموز 2006، وكان مسؤولاً بشكل مباشر وميداني عن قيادة جبهة الجنوب بكافة محاورها ووحداتها في جبهة الاسناد منذ الثامن من تشرين الأول عام 2023 حتى شهادته المباركة".
وتابع الحزب، "نتقدم بالعزاء من مولانا صاحب العصر والزمان عليه السلام ومن سماحة القائد الامام الخامنئي ومن جميع المجاهدين وعوائل المجاهدين والشهداء بشهادة هذا القائد الكبير، ونتوجه خصوصاً لعائلته الشريفة بالعزاء وأن يمنّ عليهم بالصبر الجميل وحسن ثواب الدنيا والأخرة".
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