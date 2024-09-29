غارات متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت وسائل اعلام لبنانية، الاحد، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 3 غارات على الضاحية لبيروت نصف ساعة.





وأشارت الوسائل الى ان "الغارات الإسرائيلية شملت صور وبلدات والعباسية والصرفند وكفررمان في لبنان".

وقالت الوسائل ان "الغارات المكثفة المتتالية تستهدف صور ومحيطها في لبنان".وأشارت الوسائل الى ان "الغارات الإسرائيلية شملت صور وبلدات والعباسية والصرفند وكفررمان في لبنان".