وقال الحزب في بيان، انه "لا صحة للإدعاءات الصهيونية حول إغتيال الأخ المجاهد الحاج رضا وهو بخير وعافية".في السياق، نشر المتحدث باسم "الجيش الإسرائيلي"، أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، شجرة لسلسلة القيادة العسكرية لحزب بعد اغتيال السيد حسن نصر الله، الجمعة.وقد حمل كل من فيها علامة "تم عليه"، باستثناء فرد واحد هو أبوعلي رضا "قائد وحدة بدر" التابعة لجبهة الجنوب.من هو أبوعلي رضا؟يُلقب أبوعلي رضا بـ"الحاج أبوحسين باريش"، يتولى وحدة "بدر"، وهي أحد أبرز التشكيلات العسكرية في "حزب الله".وأشارت تقارير إسرائيلية إلى توليه وحدة "الرضوان" النخبوية، خلفاً لإبراهيم الذي اغتالته إسرائيل في الـ20 من سبتمبر/أيلول الحالي.وتشير التقارير إلى أنه يبلغ من العمر 60 عاماً، وينحدر من بلدة باريش في قضاء صور لبنان.وحسب التقارير، نجا أبوعلي رضا في تسعينيات القرن الماضي من محاولة اغتيال مع عقيل، وتدرّج في مناصب عسكرية متعددة ضمن هيكلية حزب الله، ليصبح من أبرز ضباط العمليات في محور الجنوب.ويُصنف أبوعلي رضا ضمن الجيل الثالث من قيادات حزب الله، وفق وسائل إعلام.