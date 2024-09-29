تم بتنسيق امريكي.. تفاصيل جديدة حول الغارات على الحديدة اليمنية

نيوز – دولي

كشفت مصادر صحفية، عن تفاصيل جديدة حول الغارات الصهيونية على اليمنية.

وقالت المصادر في اخبار تابعتها نيوز، ان "عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن".

وأضافت ان "الجانب الإسرائيلي اكد ان الهجوم على هو رسالة لإيران بأنها قادرة على استهداف عمقها"، لافتة الى ان "الهجوم على تم بالتنسيق مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على ميناء في .

وقالت "المسيرة" الفضائية التابعة لحركة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية: "عدوان إسرائيلي يستهدف الحديدة".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة على ميناء في اليمن".