ترامب يصف بايدن ونائبته هاريس بالتخلف العقلي

وقال في خطاب ألقاه ضمن حملته الانتخابية في ولاية ويسكونسن: "أصبح متخلفا عقليا، وكامالا ولدت هكذا".وأكد أن "الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية هم وحدهم الذين يمكنهم تنفيذ سياسات الهجرة التي تعاني منها اليوم".وأثارت تصريحات الضحك والتصفيق من قبل أنصاره المتجمعين.ويتعرض بايدن البالغ من العمر 81 عاما، وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، لانتقادات كثيرة بسبب زلات اللسان المتكررة والنسيان. كما أدى الأداء غير الناجح في المناظرة ضد إلى موجة من حول قدراته الذهنية. وبعد فشله في المناظرة، اضطر بايدن إلى الانسحاب من السباق دعما لهاريس.