اين سيدفن السيد نصر الله ومتى موعد تشييعه؟

– دولي

انتشل، الأحد، جثمان أمين عام حزب الله حسن نصر الله، من تحت الأنقاض.

وقال طبي وآخر أمني، لوكالة رويترز، إنه "جرى انتشال جثة من موقع الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية لبيروت، وإنها سليمة".

واضاف المصدران ان "جثة لم تكن بها جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة صدمة من قوة الانفجار".

وبعد شيوع معلومات في بيروت عن احتمالية نقل الجثة إلى في لدفنها، نفت مصادر مقرَّبة من الحزب تلك المعلومات، وأكدت، للشرق الأوسط، أن "الدفن سيكون في لبنان، من غير أن تحدد موعداً لتشييعه".

ويتوقع مطّلعون على ملفات الحزب أن يؤجَّل التشييع إلى أن "تسمح الظروف الأمنية بذلك؛ بغرض إعداد تشييع رسمي يحضره رسميون وشخصيات عادةً ما تشارك في مناسبات من هذا النوع، وتسمح أيضاً بحضور جماهيري يشارك بالتشييع".

‏فيما كشفت مصادر إعلامية أن "تشييع السيد حسن سيكون يوم غد الاثنين".