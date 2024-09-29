انفجارات متتالية تهز "عكا وحيفا" وحديث عن صواريخ

هزت سلسلة انفجارات متتالية عكا وحيفا "إسرائيل"، قبل قليل وسط أنباء عن اعتراض صواريخ من .

وأفادت مصادر "عبرية"، أن "أكثر من 20 صاروخا أطلقت نحو عكا"، كما سقطت صواريخ في شتولا بالجليل الغربي.

الى ذلك، قال حزب في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود في مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مؤكدة".