البابا فرنسيس يعلق لأول مرة على عملية اغتيال السيد حسن نصر الله

– دولي

وصف البابا فرنسيس، الأحد، الهجمات الإسرائيلية على ولبنان بأنها "غير أخلاقية" و"غير متناسبة"، لافتا الى ان هيمنتها العسكرية تجاوزت قواعد الحرب.

وجاء رد البابا وهو في طريقه عائدا إلى من على سؤال عن قيام إسرائيل بقتل السيد حسن في غارة يوم الجمعة في بيروت منطقة سكنية من بيروت، حولت العديد من المباني السكنية إلى أنقاض.

ولم يذكر إسرائيل بالاسم، لكنه قال إنه يدلي بتصريحات عامة، قائلا "الدفاع يجب أن يكون دائما متناسبا مع الهجوم".

وأضاف: "عندما يكون هناك أمر غير متناسب، يكون هناك ...تجاوز للأخلاق. الدولة التي تقوم بمثل هذه الامور بطريقة غير متناسبة، هذه أفعال غير أخلاقية".

كما ذكر أنه" حتى لو كانت الحرب نفسها غير أخلاقية، فإن هناك قواعد خلالها تشير إلى بعض الأخلاق".

وأحدثت وفاة السيد صدمة في أنحاء والشرق الأوسط، حيث كان شخصية سياسية وعسكرية مهيمنة لأكثر من ثلاثة عقود.

وسعى الى تحقيق توازن في تصريحاته بشأن هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الاول، والصراعات التي تلت ذلك في وجنوب .

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى .