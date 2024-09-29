أول تعليق للحوثيين بعد "غارات الحديدة"

وقال الناطق الرسمي باسم الحوثيين، إن "العدوان الإسرائيلي الجديد على منشآت محاولة لكسر قرار بمساندة غزة".

وشهدت اليمنية، الأحد، غارات "إسرائيلية" مكثفة.



ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة على ميناء الحديدة في اليمن".

وتأتي هذه الغارات على اليمنية، على خلفية تصاعد التوترات في الأوسط، في أعقاب اغتيال زعيم تنظيم "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، وشنها غارات كثيفة على مدن وبلدات لبنانية.