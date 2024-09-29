حصيلة ضحايا "القصف الإسرائيلي" في اليمن

وقالت الوزارة، إن "4 شهداء و29 جريحا سقطوا في حصيلة أولية لضحايا العدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة".

وقصف "الجيش الإسرائيلي" بعشرات الطائرات أهدافا في شملت ميناء ومطار البلاد.

وفي أول تعليق لها، اعتبرت أنصار في (الحوثيون)، الأحد، الغارات التي استهدفت ميناء محاولة لكسر قرار بمساندة غزة.