حقيقة مقتل هانيبال القذافي بالغارات الإسرائيلية على لبنان؟

– دولي

نفى القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، الشائعات التي انتشرت بشأن مقتل شقيقه هانيبال القذافي، المعتقل في لبنان، خلال الغارات الإسرائيلية على الضاحية لبيروت، وأكد أنه "بخير".

ونشر القذافي تدوينة على منصة "إكس" قال فيها: "أخي البطل القبطان هانيبال بخير والحمد لله، أسأل الله أن يفك أسره عاجلا غير آجلاً".

كما أكدت المحامية ريم الدبري، في تصريحات لوسائل إعلام ليبية، أن "نجل القذافي بخير وبصحة جيدة، ولا يوجد أي جديد في قضيته"، مشيرة إلى أن التي تتحدث عن وفاته في الغارات الإسرائيلية "عارية عن الصحة".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن نشرت وسائل إعلام ليبية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بمقتل هانيبال القذافي جراء إحدى الغارات الإسرائيلية في .

يذكر أن هانيبال القذافي معتقل في منذ 8 سنوات على خلفية قضية اختفاء السيد في عام 1978، وهو الأمر الذي يثير جدلاً واسعًا ويواجه مطالب ليبية مستمرة بالإفراج عنه.

وكانت وزارة العدل في حكومة قد دعت، في تموز من العام الماضي، السلطات اللبنانية إلى التعاون معها لحل قضية هانيبال القذافي، وطالبت بوضع حد لما وصفته بـ"المأساة الإنسانية".

وأكدت الوزارة أن "الحكومة اللبنانية لم تعترف بهذا التواصل"، مدعية بأن "الأمر منظور أمام الدوائر ذات الاختصاص، رغم عدم محاكمة هانيبال طوال هذه المدة".

وأعلن الليبي، قبل عام، عن تشكيل لجنة لمتابعة ملف هانيبال القذافي، حيث كُلفت اللجنة بمتابعة أوضاعه الصحية وظروف إقامته داخل السجن، والعمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية لضمان توفير محاكمة عادلة له.