"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن قصف "إيلات"

وقالت المقاومة في بيان، "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في 29-9-2024 هدفاً حيوياً في ام الرشراش "ايلات" في اراضينا المحتلة".

وكشف البيان أن الهجوم كان "بواسطة المسيّر"، مؤكدا "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".