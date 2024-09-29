بايدن يدعو لتجنب حرب شاملة في الشرق الأوسط

دعا الأمريكي جو بايدن، الأحد، الى تجنب حرب شاملة في منطقة الأوسط.​

وقال بايدن في له، "يجب تجنب حرب شاملة في الأوسط، وسأتحدث الى نتنياهو"، دون أن يحدد موعدا.

وتواجه منطقة الأوسط، خطر اتساع الصراع، وذلك بعد اغتيال لحزب اللبناني حسن بغارة "إسرائيلية" استهدفت مكان تواجده في الضاحية لبيروت، واستمرار الغارات على مناطق عدة من لبنان.