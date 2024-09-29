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حصيلة ضحايا "الهجوم الإسرائيلي" على صيدا
دوليات
2024-09-29 | 15:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,978 مشاهدة
أعلنت
وزارة
الصحة
اللبنانية، الأحد، عن حصيلة ضحايا "الهجوم الإسرائيلي"، على عين الدلب بقضاء
صيدا
جنوبي لبنان..
وقال
مركز
عمليات طوارئ
الصحة
العامة التابع لوزارة الصحة، إن "حصيلة الهجوم على عين الدلب، ارتفع عدد الشهداء إلى 32 والجرحى إلى 53".
الى ذلك، أفادت وسائل إعلام دولية، أن فرق الإنقاذ لا تزال تنتشل الجثث والجرحى من تحت ركام المبنى المستهدف في عين الدلب.
وكانت وسائل اعلام لبنانية أفادت،
اليوم
الاحد، ان "الجيش الإسرائيلي" نفذ ثلاث غارات على الضاحية
الجنوبية
لبيروت خلال نصف ساعة.
>>
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