حصيلة ضحايا "الهجوم الإسرائيلي" على صيدا

أعلنت اللبنانية، الأحد، عن حصيلة ضحايا "الهجوم الإسرائيلي"، على عين الدلب بقضاء جنوبي لبنان..



وقال عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة الصحة، إن "حصيلة الهجوم على عين الدلب، ارتفع عدد الشهداء إلى 32 والجرحى إلى 53".

الى ذلك، أفادت وسائل إعلام دولية، أن فرق الإنقاذ لا تزال تنتشل الجثث والجرحى من تحت ركام المبنى المستهدف في عين الدلب.

وكانت وسائل اعلام لبنانية أفادت، الاحد، ان "الجيش الإسرائيلي" نفذ ثلاث غارات على الضاحية لبيروت خلال نصف ساعة.