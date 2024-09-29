إحصائية دولية تخص الوضع في لبنان

وقالت في بيان، إن "الوضع مأساوي بالنسبة للمدنيين المتضررين من الغارات الإسرائيلية في لبنان".

وأضافت الأممية أن "أكثر من 70 ألف شخص فروا من حتى الآن".

وتشهد مناطق جنوبي لبنان، غارات "إسرائيلية" مكثفة شملت صور والنبطية وغيرها، فضلا عن محافظة البقاع الحدودية مع شرقي البلاد.