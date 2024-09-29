غموض حول مصير ماهر الأسد بعد "غارة إسرائيلية"

وراجت شكوك حول حقيقة تعرض لمحاولة اغتيال، بعد غارة "إسرائيلية" قيل إنها استهدفت منطقة قرب دمشق، بواسطة طائرة مسيّرة أطلقت 3 صواريخ على مبنى سكني في ريف دمشق.وذكرت مصادر سورية، غير رسمية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن قائد ما تسمى "الفرقة الرابعة" في السوري، في منطقة "يعفور" بريف دمشق تعرضت لاستهداف "إسرائيلي".وذكرت المصادر أن "الفيلا تعدّ مقرًا مهمًا لماهر وأنها تعرضت لأضرار كبيرة في الموقع جراء الاستهداف الإسرائيلي، فيما تشهد المنطقة تواجداً أمنياً كثيفاً بعد شيوع تلك الأنباء عقب الغارة التي شنها الحربي الإسرائيلي".وجاءت تلك الأنباء مع منشورات تداولتها صفحات سورية عبر منصات التوصل تؤكد أن الاتصال قطع مع بعد "الغارة الإسرائيلية".في المقابل، أكدت أنباء في مواقع التواصل الاجتماعي أن بخير ولم يصب بأي أذى، على الرغم من عدم صدور أي رسمي ينفي أو يؤكد ما يشاع من أنباء حول شقيق السوري.