غارات "إسرائيلية" جديدة على لبنان بينها استهداف "شقة"

وبحسب وسائل إعلام "نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على صور ومناطق أخرى وفي بالبقاع شرقي البلاد".

وأضافت "استهدف الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة الكولا على مدخل بيروت"، ورجحت مصادر محلية أن "يكون الاستهداف عملية اغتيال".



وتشهد مناطق جنوبي لبنان، غارات "إسرائيلية" مكثفة شملت صور والنبطية وغيرها، فضلا عن محافظة البقاع الحدودية مع سوريا شرقي البلاد.

وأعلنت الأممية للاجئين، مساء أمس الأحد، أن أكثر من 70 ألفا فروا من .