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معارض لفكرة "دولة فلسطينية" وقد يصبح وزير الدفاع.. من هو ساعر الذي تصالح وانضم لنتنياهو؟
دوليات
2024-09-30 | 03:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,234 مشاهدة
السومرية نيوز-دوليات
تعزز الموقف السياسي للرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعودة انضمام النائب المعارض والغريم السابق لنتنياهو، جدعون ساعر، وهو ما سيضيف 4 نواب إضافيين لدعم الغالبية التي يتمتع بها نتنياهو في الكنيست، فيما يعرف على ساعر بأنه يميني ومعارض لفكرة إقامة دولة فلسطينية.
وانضم ساعر الى الحكومة بعد صلح مع نتنياهو اعلن يوم امس الاحد، وحاز على منصب وزير بلا حقيبة حتى الان، وسط توقعات بان يمنح منصب وزير الدفاع.
وكان ساعر قد قدم استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية، في 23 مارس/آذار 2024، بعد خلافات مع نتنياهو.
من هو جدعون ساعر؟
ولد جدعون ساعر البالغ من العمر 58 عاماً، في تل أبيب، وينتمي لعائلة تعود أصولها إلى مدينة بخارى في أوزبكستان، وتولى ساعرحقائب وزارية مثل الداخلية والتربية والتعليم في حكومات نتنياهو، وهو ينتمي لحزب الليكود اليميني.
واستقال من منصب وزير الداخلية عام 2014، وانتُخب عام 2019 كعضو كنيست بعد ترشحه ضمن قائمة الليكود، وكان ساعر قد أوقف نشاطه السياسي عام 2014، كما عمل ساعر في مناصب حكومية عديدة، منها سكرتير الحكومة، ما بين شهري يناير ويوليو= عام 1999، وما بين شهري مارس 2001 ونوفمبر 2002.
كما شغل منصب مساعد المدعية العامة للدولة عامي (1997- 1998)، ومساعد المستشار القانوني للحكومة ما بين عامي (1995- 1997).
وفي السابق، أعلن ساعر عن معارضته الشديدة للانسحاب الإسرائيلي من جانب واحد من غزة عام 2005، كما يعارض فكرة إقامة دولة فلسطينية.
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