نائب الامين العام لحزب الله: مقاومتنا مستمرة.. وسنختار بديلا للسيد نصر الله

وأكد قاسم، في كلمة تابعتها السومرية نيوز، انه "فقدنا أخاً وأباً وحبيباً وقائداً سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه"، مشيرا الى انه "أكتب إليكم في أمضّ وأفجع لحظات عمري فقد فقدنا أخاً وحبيباً وأباً السيد حسن نصر الله".وبين أن "أولوية الشهيد السيد حسن نصرالله هو القدس الشريف في إطار الوحدة العربية والإسلامية، وكان السيد نصر الله محباً للمجاهدين اللذين قدموا ما عندهم في سبيل الله".وأكد أنه " خلافا لما زعمه العدو الإسرائيلي لم يكن السيد حسن نصر الله يجتمع مع 20 من القادة"، مبينا ان "الأخوة يتابعون عملهم وفق الهيكلية المنظمة ويعملون وفق الخطط البديلة للأفراد والقادة".وأشار الى ان "نحن موجودون في الميدان ولن نتزحزح قيد أنملة عن مواقف السيد نصر الله، وبعد اغتيال نصر الله استمرت عمليات المقاومة بالوتيرة نفسها وأكثر، وعملياتنا مستمرة بالوتيرة نفسها وزيادة وضربنا معاليه أدوميم وحيفا ونواصل المقاومة".واعتبر ان "المعركة طويلة والخيارات مفتوحة وسنواجه أي احتمال في حال دخل الإسرائيلي بريا، وجاهزون للالتحام بريا مع العدو في حال قرر الدخول".وأشار الى انه "نتابع القيادة والسيطرة وفق هيكلية الحزب وهناك بدائل لكل قائد حين يصاب وسنختار أمينا عاما بأقرب فرصة، وسنختار أمينا عاما جديدا في أقرب فرصة وفق الآلية والخيارات سهلة وواضحة لأننا على قلب رجل واحد".