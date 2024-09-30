هل توقفت جميع الرحلات في مطار رفيق الحريري؟

السومرية نيوز – دولي

أعلنت ادارة مطار بيروت، إن حركة الطيران بالمطار مازالت تعمل حتى الان.

ونقلت وسائل إعلامية عن الإدارة قولها ان "مطار رفيق الحريري الدولي لا يعمل بكامل طاقته بسبب الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وخصوصا الضاحية الجنوبية إلا أنه ما زال يعمل".

وتسير شركة طيران الشرق الاوسط رحلات ذهابا وايابا بمعدل 30 الى 40 رحلة يوميا كما رحلات اضافية الى لارنكا واسطنبول وباريس في محاولة منها لتكون البديل عن شركات الطيران الاجنبية التي ألغت رحلاتها الى بيروت وعددها 55 شركةُ بسبب الحرب في لبنان كان اخرها شركة الطيران الايرانية التي اوقفت رحلاتها بسبب التهديد الاسرائيلي بضرورة ايقاف رحلاتها والا تعرض المطار للقصف .

وقد اخترقت قوات الاحتلال الاسرائيلي ترددات برج المراقبة في مطار بيروت الدولي، وهدّدت بضرب الطائرة المدنية الايرانية التي كانت تتجه الى المطار وتحمل مستلزمات طبية الى لبنان مما دفع السلطات الى الطلب منها العودة.

الجدير بالذكر ان عددا من الرعايا الاجانب الموجودين في لبنان قد استخدموا مطار رفيق الحريري الدولي للسفر خارج لبنان بناء على طلب سفارات بلادهم ومنها سفارة الولايات المتحدة الاميركية وكندا وبعض الدول الاوروبية.

وذكرت مصادر مطلعة ان "الرحلات المغادرة تكون ممتلئة على الرغم من خطورة الطرقات التي يسلكها هؤلاء خصوصا في الضاحية الجنوبية".

ويقول نقيب مكاتب السفر والسياحة جان عبود للديار ان "الطلب على السفر كبير وهذا ما ادى الى ازدحام خصوصا ان شركة الميدل ايست هي الوحيدة التي باتت تنقل المسافرين بعد ان كان عدد الشركات الاجنبية والعربية التي كانت تستخدم المطار 55 شركة مما ادى الى ضغط على الشركة الوطنية من قبل المسافرين مع العلم ان الرحلات الاتية ليست ممتلئة بالركاب ورغم ذلك فقد اضافت رحلات جديدة على خطوطها لتأمين سفر الركاب .

واعتبر عبود ان اسعار تذاكر السفر تبدو معقولة لان الطلب كبير والعرض فقط للميدل ايست خصوصا بعد بدء اجلاء الرعايا الأجانب.

وشكر عبود "الشركة الوطنية على ما تقوم به وابقاء المطار شغالا والحركة فيه تعتبر مقبولة"، معربا عن اسفه من "تعطل موسم السياحة في الصيف والذي تعرض لخسائر جسيمة".