أرقام مرعبة.. تقرير للأمم المتحدة يكشف حجم الدمار في غزة

وفي تحديث لتقييم الأضرار، قال مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة "يونوسات" إن "الصور عالية الدقة التي تم جمعها يومي 3 و6 ايلول أظهرت تدهورا واضحا".وقال مركز يونوسات: "يظهر هذا التحليل، أن ثلثي إجمالي المباني في قطاع غزة لحقت بها أضرار، تمثل هذه الـ 66 بالمئة من المباني المتضررة في قطاع غزة 163778 مبنى في المجموع".وقدر التقييم الأخير، استنادا إلى صور تعود إلى أوائل تموز، أن "63 بالمئة من المباني في القطاع تضررت".وقدر المركز إن الأضرار تشمل الآن "52564 مبنى دُمرت؛ و18913 مبنى تضررت بشدة؛ و35591 مبنى تضررت هياكلها؛ و56710 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة".ولحقت أضرار جسيمة بمدينة غزة حيث دُمر 36611 مبنى.وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ويونوسات إن "ما يقرب من 68 بالمئة من حقول المحاصيل الدائمة في قطاع غزة سجلت "تراجعا كبيرا في صحة المحاصيل وكثافتها في ايلول".