بايدن: يجب وقف إطلاق النار فوراً بين اسرائيل وحزب الله

السومرية نيوز – دولي

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على ضرورة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وقال بايدن في تصريح صحفي تابعته السومرية نيوز، "سأكون مرتاحا إذا توقفت العمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله"، مشددا على "ضرورة التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار". وأضاف "أنا على علم بالتقارير بشأن توجه إسرائيل لشن عملية برية في لبنان".

