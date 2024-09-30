دراسة: الإباحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تغزو المدارس الأميركية

كما سلَّط المسح الضوء على العقبات المحتملة لمعالجة هذه القضية، إذ أفاد المعلمون بأن عدداً قليلاً جداً من المدارس، لديها سياسات استباقية، وعندما يستجيبون، غالباً ما يركزون على معاقبة الجناة، ولكن ليس مساعدة الضحايا. وأفاد الطلاب والمعلمون بأن الطالبات هم الأكثر عرضة للتأثر، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.ونوهت الصحيفة بأن هذه القضية مصدر قلق متزايد للمشرّعين والهيئات التنظيمية، وسط صعود الذكاء الاصطناعي، وقد تصبح موضع تركيز أكبر في ظل إدارة كامالا هاريس المحتملة. وأثناء عملها مدّعية عامة لولاية كاليفورنيا، جعلت هاريس من الحد من مثل هذه المواد قضية بارزة.وأجرت المنظمة غير الربحية، التي تلقّت تمويلًا من شركات التكنولوجيا والمجموعات الخيرية، استطلاعها عبر الإنترنت، بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) الماضيين، مع 1316 طالباً من الصف التاسع إلى الثاني عشر، و1006 معلمين من الصف السادس إلى الثاني عشر، و1028 والداً من الصف السادس إلى الثاني عشر.