شاهد بالخريطة.. تواجد القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية

السومرية نيوز – دولي

نشرت وسائل إعلامية، خريطة تظهر فيها تواجد القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية وقرى الخيام وكفر كلا والوزاني التي تتعرض لقصف مدفعي.

وتوضح الخريطة ان النقاط الحمراء هي قرى الخيام وكفر كلا والوزاني اللبنانية. كما تظهر النقاط الزرقاء التي تتحشد فيها القوات الإسرائيلية في شمال اصبع الجليل وفي شمال الجولان، وتظهر زاوية نهر الليطاني بجانب كفركلا.