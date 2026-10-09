واشنطن تصدر تحذيرا للامريكيين في الشرق الاوسط

وقالت السفارة الاميركية في الاردن ان "الامريكيين الحاليين في الشرق الأوسط يجب أن يكونوا على استعداد للهجرة بسبب البيئة الأمنية المعقدة".واضافت "يجب أن يكونوا على دراية بإنقاذات الطيران، وإغلاقات الأراضي الجوية، وتعطلات السفر".واضافت ان "الحوثيين الذين يؤيدون قد شاركوا في الحروب ضد ، بما في ذلك الهجمات على مطارات مدنية وغيرها من البنية التحتية الحاسمة، مما أدى إلى إصابات مدنية والحروب قد تتصاعد بسرعة".وشددت على:-يجب على الأمريكيين الذين يذهبون إلى الشرق الأوسط أن يراقبوا المعلومات حول خدمات الطيران والشركة الطائرة.-يجب على الأمريكيين أن يلاحظوا معلومات عن الحكومة الإيرانية حول الإيران، بما في ذلك ، ووضعات الحدود والمناطق المدنية الأخرى.-يجب على الأمريكيين أن يلاحظوا معلومات عن الحكومة الإيرانية حول المواقع المحددة، بما في ذلك إخبارات الطيران في إيران.