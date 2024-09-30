غارات "إسرائيلية" عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، الثلاثاء، غارات "إسرائيلية" عنيفة.

ووفق وسائل إعلام فإن "سبع غارات إسرائيلية على منطقتي الليلكي وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت".





وجاءت الغارات بعدما دعا الجيش "الإسرائيلي"، مساء الاثنين، لإخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية بشكل عاجل.



وطلب الجيش من سكان بلدات حدودية في جنوب لبنان إخلاءها، وصدرت تعليمات صارمة لسكان الجليل الأعلى بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية. وأضافت أن "غارة ثامنة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وأدت إلى تدمير 4 مبان".وجاءت الغارات بعدما دعا الجيش "الإسرائيلي"، مساء الاثنين، لإخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية بشكل عاجل.وطلب الجيش من سكان بلدات حدودية في جنوب لبنان إخلاءها، وصدرت تعليمات صارمة لسكان الجليل الأعلى بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية.

وتشهد لبنان منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد.