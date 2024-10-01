قتلى وجرحى وأضرار مادية في هجوم إسرائيل على دمشق

وأفاد الجيش السوري في بيان بأنه "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي استهدف عددا من النقاط في مدينة دمشق ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة".ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه "نحو الساعة 2:05 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بالطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان السوري مستهدفا عددا من النقاط في مدينة دمشق".وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان والطيران المسير وأسقطت معظمها".