ماذا حققت اسرائيل من التوغل البري في لبنان؟

السومرية نيوز – دولي

كشفت وسائل إعلامية عن الهدف الأساسي من التوغل البري الإسرائيلي الى لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان فجر الثلاثاء، إن "العملية استهدفت البنى التحتية لحزب الله اللبناني في عدد من القرى القريبة من الحدود، والتي تشكل تهديدا فوريا وحقيقيا للبلدات الإسرائيلية في الشمال".

والعملية تأتي وفق خطة أعدتها هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية، حيث تدربت القوات على تنفيذها على مدار الأشهر الأخيرة، وفق البيان.

وتشمل العملية القوات البرية المدعومة بهجمات جوية لسلاح الجو وقصف مدفعي "يستهدف الأهداف العسكرية بالتنسيق الكامل مع قوات المشاة".

وتُنفذ هذه الحملة، التي أُطلق عليها اسم "سهام الشمال"، وفقا "لقرار المستوى السياسي وبناء على تقييم الوضع الأمني المتوازي مع القتال في غزة وجبهات أخرى"، وفق المتحدث الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي "يواصل العمل لتحقيق أهدافه وحماية مواطني دولة إسرائيل".

بالتزامن، أفاد مصدر في الجيش اللبناني، امس الاثنين، أن قواته تعيد التمركز قرب الحدود في جنوب لبنان.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن قوات الجيش اللبناني تعيد التمركز وتجميع القوى" في أجزاء من جنوب لبنان قرب الحدود مع اسرائيل.