الجيش اللبناني ينفي الانسحاب من الجنوب

السومرية نيوز – دولي

بعدما ذكرت عدة مصادر حول انسحاب الجيش اللبناني من بعض النقاط على الحدود مع إسرائيل، وسط التوغل البري الإسرائيلي فجرا، نفى الجيش الأمر.

وأكد في بيان اليوم الثلاثاء أن "بعض وسائل الاعلام تناولت معلومات غير دقيقة حول انسحاب الجيش من مراكزه الحدودية الجنوبية لعدة كيلومترات في ظل تحضيرات العدو الإسرائيلي لتنفيذ عملية برية داخل الأراضي اللبنانية".

كما أوضح أن "الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفذ إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية ضمن قطاعات المسؤولية المحددة لها".

إلى ذلك أشار إلى أن "التعاون والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل"مستمر".