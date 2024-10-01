هولندا تعلق رحلاتها الى تل ابيب

ودفعت المخاوف من توسع رقعة الصراع شركات طيران كثيرة إلى وقف رحلاتها أو تمديد إجراء تعليق رحلاتها الذي كان ساريا أساسا. وطلبت دول عدة من رعاياها المغادرة أو تجنّب السفر الى كما اعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا خطوات لإجلاء رعاياها.وأعلنت مجموعة الألمانية للطيران، الثلاثاء، أنها مددت تعليق رحلاتها الى بيروت وتل أبيب بسبب "الوضع الراهن في الشرق الأوسط". وقالت المجموعة في بيان أنه سيتم تعليق الرحلات الى بيروت حتى 30 فيما سيتم إلغاء الرحلات الى تل أبيب حتى 31 اكتوبر على أن تظل الرحلات الى ملغاة حتى 14 اكتوبر. كما أعلنت السويسرية في بيان تعليق رحلاتها الى بيروت وتل أبيب.من جانب أصدرت وكالة سلامة الأوروبية توصيات جديدة عن مناطق الصراع تحذر فيها الطائرات المدنية من تجنب المجال الجوي اللبناني والإسرائيلي تمامًا حتى نهاية شهر أكتوبر مما يزيد الضغط على شركات المحلية داخل إسرائيل التي تعاني من نقص الموظفين واكتظاظ الرحلات.وذكرت وسائل إعلام إسرئيلية أن نحو 20 طيران فقط لاتزال تعمل على خطوط الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل مقارنة بأكثر من 150 طيران كانت نشطة قبل 7 أكتوبر.