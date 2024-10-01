الكشف عن تفاصيل الهجوم الإيراني المتوقع ضد "إسرائيل"

وقال أفيخاي أدرعي في بيان: "قبل قليل أبلغنا شركاؤنا في أنهم يرصدون استعدادات من لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل في الوقت الزمني القريب".وأضاف المتحدث "‏في هذه لمرحلة لم نرصد أي تهديد جوي من أي صاروخ تم إطلاقه نحو إسرائيل من إيران".وتابع قائلا: "لقد تعاملنا مع مثل هذه التهديدات في الماضي وسوف نتعامل معها في هذه المرحلة أيضا".وأكد أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيكون له عواقب، مستطردا بالقول "لن أوضح أكثر من ذلك".من جهتها، قالت صحيفة تايمز عن مسؤولين إسرائيليين، ان "الهجوم الإيراني سيشمل طائرات من دون طيار وصواريخ تطلق إسرائيل".وبحسب وسائل إعلام، فإن الهجوم الإيراني قد يبدأ خلال ساعات.