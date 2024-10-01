بعثة الولايات المتحدة بالعراق توضح حول الهجوم الصاروخي على قاعدة فيكتوريا

وقالت البعثة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من مكتب المتحدث باسم في 1 تشرين الأول، 2024 في يوم الثلاثاء الموافق الأول من تشرين الأول شنت قوات مجهولة الهوية هجوما على مجمع الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهو منشأة دبلوماسية أمريكية، ولم يسفر الهجوم عن أي إصابات ولا تزال عملية تقييم الأضرار مستمرة".وأضافت، انه "لقد ذكرت بعض وسائل الإعلام أن الهجوم وقع على قاعدة "كامب فيكتوريا" أو بالقرب منها وهذه المعلومة غير دقيقة، حيث سلمت السيطرة على ما كان يُعرف سابقً "كامب فيكتوريا" الى حكومة في عام 2011 ولا توجد بها حالياً قاعدة عسكرية أمريكية".وتابعت، أن "الموقع الذي تعرض للهجوم بالقرب من الدولي، هو مجمع الدعم الدبلوماسي في وهو منشأة دبلوماسية أمريكية ونأمل من وسائل الإعلام تحديث معلوماتها لتعكس هذه الحقيقة".