التلفزيون الإيراني يعلن اطلاق صواريخ باتجاه "الأراضي المحتلة"

وقال التلفزيون في خبر عاجل له، إن "الحرس الثوري اطلق الصواريخ الأراضي المحتلة".

الى ذلك، أفادت وسائل إعلام، أن "صفارات الإنذار تدوي مجددا في النقب والبحر الميت ومركز إسرائيل ومستوطنة إريئيل ومستوطنات بالضفة الغربية".

وأعلن "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء، عن إطلاق إيران لمئات الصواريخ إسرائيل.



وطلب المتحدث باسم "الجيش الاسرائيلي"، من الإسرائيليين "البقاء في حالة تأهب واتباع تعليمات الجبهة الداخلية بدقة".





وكانت الإذاعة "الإسرائيلية" الرسمية أعلنت، أن أكثر من 200 صاروخ أطلقت من إيران خلال النصف ساعة الأخيرة على إسرائيل، مشيرة الى إصابة مبنى تل أبيب إثر سقوط صاروخ أطلق من إيران.