واشنطن بشأن الهجوم الإيراني: يبدو أنه غير فعال

اعتبر الأمريكي جيك سوليفان، الثلاثاء، أن الهجوم الإيراني على "إسرائيل" غير فعال.

وشدد سوليفان خلال مؤتمر صحافي من واشنطن، "نعمل مع الإسرائيلي والسلطات الإسرائيلية من أجل تقييم أثر الهجوم الإيراني".

وأضاف أن "الهجوم الإيراني على إسرائيل يبدو أنه غير فعال ونسقنا عن قرب مع الإسرائيليين اعتراض الهجوم"، كاشفا "سنتشاور مع الإسرائيليين بشأن الخطوة المقبلة".

الى ذلك قالت البنتاغون، "إذا هاجمت إيران المصالح الأمريكية فسوف ندافع عن مواطنينا"، مضيفة "ندين هذه الهجمات المتهورة ونطالب إيران بوقف أي هجمات أخرى بما في ذلك عبر وكلائها".

وتابعت "لا نريد أن نرى صراعا إقليميا أوسع نطاقا وسنواصل العمل لتحقيق هذه الغاية".

ونفذت إيران، مساء الثلاثاء، هجوما بعشرات الصواريخ ضد "إسرائيل" شملت العديد من الأهداف العسكرية المهمة، بحسب الحرس الثوري الإيراني.